"Trabalhámos para ter um Braga ambicioso, capaz e que possa vencer o jogo. Não tenho a preocupação, nem valorizo tanto, o início do campeonato ou os resultados anteriores do adversário. Foco-me no que fizemos e no que temos que fazer. Temos ainda um longo caminho para percorrer e crescer como equipa para continuar a ter este registo e performance e, acima de tudo, ganhar", disse na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico dos minhotos disse esperar um "jogo extremamente difícil" diante da equipa madeirense, desvalorizando o mau início de temporada dos insulares, goleados no 'Dragão', pelo FC Porto (5-1) e com derrotados em casa com o Desportivo de Chaves (2-1).

"Não me deixo iludir pela performance dos primeiros jogos. O treinador do Marítimo começou a preparar este jogo logo após o jogo com o Chaves. Compete-nos a nós não deixar que o adversário possa reagir. Queremos continuar no caminho das vitórias, respeitando bastante o Marítimo e desconfiando desta fase menos boa. É uma equipa com qualidade e tem valor", disse.

O treinador manifestou-se satisfeito com as exibições e resultados das duas primeiras jornadas - empate caseiro com o Sporting (3-3) e a vitória em Famalicão (3-0).

"É natural que possamos estar satisfeitos, não o negamos, mas também temos consciência de que podemos, e temos, de evoluir muito mais para as metas futuras. Não nos deixamos levar pelo que de bom temos feito, temos uma tremenda ambição", disse.

Com seis golos marcados em duas jornadas, Artur Jorge não quis detalhar pormenores sobre a dinâmica ofensiva da equipa para não comprometer a estratégia para os jogos.

"É uma dinâmica que assenta no 4x4x2, que procura ter muita gente envolvida no processo ofensivo de maneira a acrescentar valor aos homens da frente, falar mais do que disse será revelar a estratégia", disse.

Sobre a continuidade ou saída de Ricardo Horta, Artur Jorge disse não ter "nada de novo para dizer".

"Continuo a ter um Ricardo comprometido e muito sério no seu trabalho. Se é mais provável que continue? É um assunto que vos tem interessado mais a vocês [jornalistas] do que a mim. Continuo a ter um Ricardo disponível e comprometido a dar o seu melhor, não vejo nenhuma razão para alarme", disse.

Artur Jorge disse ainda ver "com agrado" a recente renovação do contrato de Vitinha, até 2027.

"É mais um dos valores que temos no grupo, mais uma prova que estamos atentos ao seu desempenho para depois [o clube] propor renovações. É um dos jogadores que vem da formação que soube fazer o seu caminho e tem já um papel de destaque", disse.

Sporting de Braga, sexto classificado, com quatro pontos, e Marítimo, 17.º, com zero, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.

