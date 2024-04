Em comunicado, o Botafogo anunciou a chegada do treinador de 52 anos e avançou que o antigo defesa central já dirigiu o treino de hoje, numa altura em que faltam nove dias para o arranque do Brasileirão.

Artur Jorge chega ao clube do Rio de Janeiro acompanhado dos adjuntos Franclim Carvalho e João Cardoso, do analista André Cunha e do preparador físico Tiago Lopes.

Segundo o emblema carioca, a conferência de imprensa de apresentação do novo técnico será agendada "brevemente".

O Botafogo pagou dois milhões de euros ao Sporting de Braga pela contratação do novo treinador, que, ao serviço dos minhotos, conquistou uma Taça da Liga em praticamente duas épocas.

A estreia do treinador luso, o terceiro do Botafogo em praticamente um ano, sucedendo a Luís Castro e Bruno Lage, será na quinta-feia, no Equador, perante a Liga de Quito, na fase de grupos da Taça Libertadores.

O campeonato brasileiro passa, assim, a contar com quatro treinadores portugueses, nomeadamente o atual bicampeão Abel Ferreira (Palmeiras), António Oliveira (Corinthians), Pedro Caixinha (Bragantino) e Artur Jorge.

