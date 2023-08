Após o terceiro lugar da época passada, com vários recordes internos batidos e ainda a presença na final da Taça de Portugal, o técnico revelou sentir-se "mais confiante" no início desta época, precisamente por essa "demonstração de capacidade", mas com a "mesma ambição, determinação e paixão por estar à frente do Sporting de Braga".

"Também mantivemos uma base sólida da equipa, reforçada com grande critério com jogadores que vieram acrescentar valor, sou um treinador extremamente satisfeito com o que tenho à disposição, acima de tudo tenho um grupo de homens excelente e tudo alimenta a minha confiança", disse, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Famalicão, na sexta-feira, na primeira jornada da I Liga.

Artur Jorge disse que a equipa minhota tem "a ambição de poder ser extremamente competitiva em cada um dos jogos, para poder, uma vez mais, estar nos lugares que tem estado ultimamente".

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considerou o Sporting de Braga um candidato ao título, o que foi desvalorizado por Artur Jorge.

"O João é um grande amigo meu desde a infância e se calhar disse isso para ser simpático comigo. É a avaliação e a análise dele, mas sabemos do que somos capazes de fazer e o que temos de percorrer. Os adversários vão ver-nos como uma equipa difícil de bater e que lhes vai causar problemas, compete-nos confirmar exatamente isso, sermos uma equipa muito difícil de ultrapassar. Queremos fazer sempre melhor e isso passa por olhar para o ano anterior e tentar melhorar", disse.

Os bracarenses venceram na terça-feira os sérvios do Backa Topola, por 3-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, voltando a defrontar os sérvios na terça-feira.

Artur Jorge, que quer começar o campeonato "com uma vitória", disse "não haver grande margem" para fazer gestão diante um Famalicão "forte, que mantém o treinador e grande parte da sua estrutura base, além dos reforços, uma equipa à imagem do que o João [Pedro Sousa] gosta e que procura jogar bem".

O técnico considerou ainda que o Sporting de Braga pode ter mais expressão na seleção nacional portuguesa, com destaque para Bruma, assim como noutras, lembrando Serdar, Al Musrati, Abel Ruiz, Victor Gómez e Joe Mendes.

"Temos tido o Ricardo Horta mais habitualmente [na seleção portuguesa], mas temos mais uma ou outra possibilidade e o Bruma é um deles. Teve uma ponta final da época passada e um arranque desta em grande nível, é um jogador que já esteve na seleção e a aposta dele ter vindo para o Sporting de Braga seria difícil ser mais certeira. Falei com ele individualmente com a proposta que tínhamos para ele no Sporting de Braga, que volta a pô-lo num patamar superior e uma legítima esperança de voltar à seleção nacional", disse.

Faltam cerca de três semanas para o fecho do mercado e Artur Jorge disse acreditar que não vai sair nenhum dos jogadores pilares da equipa: "Acredito que sim, é isso que tenho falado com o presidente, porque temos um projeto pela frente que passa muito por mantermos os jogadores que temos", explicou.

Sporting de Braga e Famalicão defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

