Os minhotos perderam na última jornada, no Estádio da Luz, com o líder do campeonato (1-0), e disseram 'adeus' à luta pelo título, sendo que o segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, também ficou praticamente inalcançável, passando agora o objetivo por manter o terceiro lugar do 'assédio' do quarto classificado, o Sporting.

A exibição do Sporting de Braga foi criticada pela generalidade da imprensa, nomeadamente por alguma falta de ambição, e Artur Jorge, "mais a frio", admite que a sua equipa "podia ter feito mais".

"De facto, nós podíamos ter feito mais, isso é evidente, porque nós sabemos que podemos sempre fazer mais qualquer coisa, mas também importa relembrar que não jogámos sozinhos. Olhamos agora para o que está pela frente, estamos focados no presente para ganhar ao Santa Clara", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos açorianos.

O técnico enalteceu os seus jogadores pela época que têm realizado: "Tenho uma grande admiração pelo grupo de trabalho, pela entrega e compromisso que têm demonstrado. Tínhamos um caminho traçado e, por vezes, há obstáculos que nos fazem tombar, mas há uma grande diferença: não nos desviamos do caminho. Temos feito uma temporada de eleição e de grande nível".

O Sporting de Braga pode bater o recorde de pontos (75), mas o técnico notou que esse registo "só chegou para um quarto lugar: queremos atingir objetivos concretos", disse, numa alusão implícita ao desejo de garantir o terceiro lugar.

O Santa Clara tem uma ténue esperança de poder ir ao play-off de manutenção e, "precisamente pela posição que ocupa", Artur Jorge disse antever um adversário que, não só domingo, como nas outras duas rondas, "vai fazer de tudo para fugir à despromoção e tentar levar pontos de Braga", cabendo ao Sporting de Braga "a responsabilidade e a ambição" de assumir o jogo.

O 'onze' mais habitual do Sporting de Braga não tem qualquer jogador proveniente da formação, sendo que, na época passada, o lançamento de vários jovens foi uma das bandeiras do clube e do anterior treinador, Carlos Carvalhal.

"Temos tentado ser mais equilibrados, sabemos o porquê disso ter acontecido no ano passado, mas o mérito tem que estar presente para podermos ter essas estreias e para que esse lançamento seja consistente. Jogarem dois minutos na equipa principal não é lançar o que quer que seja, é até dar ao atleta uma sensação falsa de expectativas", considerou.

Ainda assim, Artur Jorge notou haver vários jogadores da formação no plantel e revelou que Roger, lançado por Carvalhal aos 15 anos (atualmente com 17), está convocado para domingo, para substituir o castigado Álvaro Djaló.

"Temos seguido a equipa B e os sub-23, onde são valorizados e o crescimento é consistente, mas jogar hoje no Sporting de Braga não é fácil, porque temos muita qualidade em todas as posições e jovens que, não sendo da formação, têm dado garantias. Não vamos olhar para o projeto do Sporting de Braga pensando unicamente no jogador da formação", disse.

Ainda assim, Artur Jorge recordou a transferência de Vitinha para o Marselha em janeiro: "Recebemos 35 milhões de euros pelo Vitinha, um jogador da formação, ou seja, para além da temporada excelente desportivamente, também a valorizámos financeiramente".

Ricardo Horta foi considerado pela Liga o melhor jogador do mês, "um prémio justíssimo para um jogador que tem sido uma peça importante para nós, que nos acrescenta valor e traz ambição".

Em destaque na equipa, Bruma está emprestado pelos turcos do Fenerbahçe, estando em equação pelos responsáveis a sua aquisição.

O treinador frisou que o internacional português "está a corresponder totalmente" e que "gostaria de contar com ele" na próxima temporada.

Questionado sobre Borja, que saiu tocado do Estádio da Luz, Artur Jorge disse haver alguns jogadores sobre os quais só no domingo saberá se estão aptos, sendo que Al Musrati e Castro estavam também no lote de lesionados. Álvaro Djaló, castigado, é baixa certa.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 71 pontos, e Santa Clara, 18.º e último, com 19, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.

