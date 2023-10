"Muito honestamente, penso que é possível fazer história. Acredito que vamos ter as nossas oportunidades e depois vai depender da nossa eficácia ofensiva. Queremos também ter um bloco defensivo muito forte, reduzir os espaços que este adversário gosta de ter, consegue criá-los e tem individualidades que podem fazer a diferença nesses momentos. [Mas] A nossa ambição leva-nos a crer que é possível ferir este adversário. Se tivermos a eficácia podemos fazer golo e tentar surpreender este adversário", afirmou o treinador na conferência de imprensa de antevisão da receção à equipa madridista.

Para Artur Jorge, este não é mais um jogo como os outros.

"Tenho contrariado tudo isso [que é mais um jogo], tenho dito aos jogadores que é um jogo muito especial, também para o próprio clube e vai ficar marcado na história do nosso Sporting de Braga", afirmou.

O técnico revelou que a abordagem ao jogo tem sido "comedida", "mas não sem ambição", notando que os bracarenses vão "ter pela frente uma das melhores equipas do mundo e o favoritismo está do lado do adversário".

Frisando que a sua equipa luta em todos os jogos para tentar vencer, o técnico lembrou ainda os jogos anteriores do grupo, com o Nápoles (derrota caseira por 2-1) e Union Berlim (vitória, fora, por 3-2), que lhe trazem "boas memórias em termos de desempenho".

"Demonstrámos qualidade individual e coletiva e dividimos em cada um dos jogos. Houve superação, união, capacidade de trabalho, fizemos uma boa planificação e preparação, tudo ingredientes suficientes para podermos estar confiantes para amanhã [terça-feira]", disse.

Questionado sobre se é um jogo para jogadores mais experientes, Artur Jorge disse ser uma partida que "pede um grande compromisso e uma grande atitude comportamental de qualquer jogador do Sporting de Braga, independentemente de quem jogar. Ter mais ou menos idade não faz diferença nenhuma", disse.

O técnico afirmou ainda que 'roubar' pontos ao Real Madrid pode ser "determinante e fazer a diferença na qualificação do grupo".

"Sim, acho que será um dos pontos que pode fazer a diferença neste grupo, ainda que os confrontos diretos são muito importantes. A verdade é que os jogos com o Real Madrid poderão fazer a diferença no final", explicou.

No sábado, o Real Madrid recebe o FC Barcelona no grande clássico do futebol espanhol, mas Artur Jorge não acredita que a equipa de Carlos Ancelotti se desfoque.

"Não acredito que isso seja um fator determinante, já estivemos no mesmo papel e não acho que haja um desfocar de uma competição tão importante como esta, e sabendo que o Real Madrid tem um plantel de grande valia, não acredito que vá ser diferente por sermos colocados no meio de dois jogos [Sevilha e FC Barcelona]. Espero um Real Madrid forte como sempre", disse.

Artur Jorge, que confirmou a ausência de Victor Gómez, devido a lesão, frisou ainda que as vitórias com o Sevilha e o Arsenal, em anteriores edições da Liga dos Campeões, podem servir de "inspiração: tudo é possível se formos ambiciosos e se lutarmos até ao limite".

Sporting de Braga, terceiro classificado, com três pontos, e Real Madrid, primeiro, com seis, defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.

GYS // AJO

Lusa/Fim.