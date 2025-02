A NFL confirmou que o detido fazia parte de uma lista com cerca de 400 artistas que participou no espectáculo durante o intervalo do jogo de domingo, onde a estrela foi o rapper Kendrick Lamar.

O Departamento de Polícia de Nova Orleães disse em comunicado que "a polícia está a trabalhar para determinar as acusações aplicáveis neste incidente".

"O indivíduo será banido para sempre de todos os estádios e eventos da NFL", disse o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, num comunicado.

O artista subiu para um automóvel usado durante a atuação de Lamar e ergueu a bandeira.

A NFL disse que "o indivíduo escondeu o item consigo e revelou-o no final do programa" e que "ninguém envolvido na produção estava ciente da intenção do indivíduo".

A Roc Nation, empresa de entretenimento que produziu o espetáculo, disse que o ato "não foi planeado nem fez parte da produção e nunca foi ensaiado".

O concerto continuou sem interrupções, e até ao momento não houve qualquer confirmação de que a bandeira tenha sido vista durante a transmissão da atuação de Lamar.

Os Philadelphia Eagles sagraram-se campeões da NFL pela segunda vez, ao impedirem um inédito 'tri' dos Kansas City Chiefs, que bateram por 40-22 no 59.º Super Bowl, em Nova Orleães, Luisiana.

No Caesars Superdome, os Eagles, que ao intervalo já lideravam por impressionantes 24-0, repetiram o sucesso de 2018 e vingaram o desaire de há dois anos face aos Chiefs (35-38), que procuravam ser a primeira equipa a vencer três títulos seguidos.

Pittsburgh Steelers e New England Patriots, ambos com seis títulos, são as equipas com mais triunfos no Super Bowl, que os Eagles perderam em 1981, 2005 e 2023, a última vez face aos Chiefs, que contam quatro cetros (1970, 2020, 2023 e 2024).

VQ (PFO) // VQ

Lusa/Fim