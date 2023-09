O Manchester United colocou a bola no fundo das redes do Arsenal, aos 88 minutos, pelo extremo argentino Alejandro Garnacho, mas o videoárbitro não validou o golo por posição de fora de jogo, e a equipa londrina transformou o 1-1 que parecia inevitável em 3-1, graças a dois golos nos descontos, aos 90+6 e aos 90+11, respetivamente por Declan Rice, cuja contratação aos West Ham neste defeso custou 122 milhões de euros, e por Gabriel Jesus.

No último golo, numa jogada de contra-ataque, foi o internacionnal português Fábio Vieira a isolar o avançado brasileiro, com um passe precioso que o deixou isolado a caminho da baliza de Onana, e que envolveu ainda um drible de Gabriel Jesus 'embaraçoso' para o lateral luso Diogo Dalot, que se esticou todo para impedir o remate e acabou por ser tirado da jogada.

O Manchester United foi a primeira equipa a marcar, por Marcus Rashford, mas o Arsenal restabeleceu o empate um minuto depois pelo médio norueguês Martin Odegaard, que se manteria quase até final da partida, quando tudo se precipitou a favor dos londrinos.

Os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, este na posição de lateral esquerdo, foram titulares e jogaram os 90 minutos com a camisola dos 'red devils', enquanto o seu compatriota Fábio Vieira foi lançado em campo nos londrinos, aos 77, a render o alemão Kai Havertz.

Com este triunfo, o Arsenal incorporou o quarteto formado por Tottenham, Liverpool e West Ham, todos com 10 pontos, que persegue o campeão em título Manchester City, que está isolado na liderança com 12 pontos, enquanto o Manchester United segue em 11º lugar, com seis.

JEC // MO

Lusa/fim