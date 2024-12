O golo que decidiu a partida surgiu aos 23 minutos, pelo avançado alemão Kai Havertz, que finalizou com um remate indefensável, na sequência de um passe do internacional belga Leandro Trossard.

O Arsenal dominou a partida e teve várias oportunidades para aumentar a vantagem, mas não foi eficaz na finalização, enquanto o Ipswich não chegou a fazer um remate enquadrado à baliza dos 'gunners'.

Com este triunfo, o Arsenal subiu à segunda posição, com 36 pontos, menos seis do que o Liverpool, que lidera com 42, e com menos um jogo, enquanto o Chelsea segue em terceiro, com 35, e o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, num surpreendente quarto lugar, com 34.

Na outra partida de hoje, o Brighton e o Brentford empataram sem golos e seguem nos 10.º e 11.º lugares, respetivamente, com 26 e 24 pontos.

