Num duelo entre equipas de Londres, o médio português contratado ao FC Porto foi pela primeira vez titular pelos 'gunners' na Premier League e fez o seu primeiro golo na prova, aos 49 minutos, com um remate colocado à entrada da área.

Nessa altura, o Arsenal já vencia com tentos do francês Saliba, aos 17 minutos, e do brasileiro Gabriel Jesus, aos 28.

Nos descontos, o encontro entrou para a história da Premier League quando Fábio Vieira deu lugar ao 'adolescente' Ethan Mwaneri, que se tornou no jogador mais novo de sempre a atuar na competição, com 15 anos e 181 dias.

O recorde anterior pertencia a Harvey Elliott, do Liverpool, com 16 anos e 30 dias.

Com este resultado, depois de ter sido provisoriamente ultrapassado por Manchester City e Tottenham, o Arsenal mantém o comando da Premier League, agora com 18 pontos, mais um que os 'citizens' e o rival do Sporting na atual edição na Liga dos Campeões.

Por seu lado, o Brentford segue no nono posto, com nove pontos.

