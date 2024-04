Os 'gunners' entraram na ronda como líderes, a par do Liverpool, ambos com 71 pontos, mas os dois emblemas caíram com estrondo nesta jornada e deixaram o caminho aberto para um novo líder, o tricampeão Manchester City, agora com 73 pontos.

No último jogo da tarde, a equipa de Mikel Arteta até entrou melhor, mas a segunda parte demonstrou falta de estofo para ser campeão, com o surpreendente Aston Villa, quarto classificado, a estar por cima do jogo.

A equipa de Birmingham sentenciou o jogo com golos de Leon Bailey, aos 84 minutos, e Ollie Watkins, quase de seguida, aos 87, num lance em que o goleador dos 'villans' correu antes do meio-campo e finalizou a picar a bola.

O Arsenal, que vinha de uma série muito positiva, com 10 vitórias e apenas um empate no campeonato, desde o final de dezembro, segue agora em segundo, com os mesmos pontos do Liverpool, em terceiro.

Os 'reds' também estiveram irreconhecíveis nesta jornada, com a agravante de perderem em casa, naquela que foi apenas a segunda derrota da época em Anfield e a primeira para o campeonato, frente ao Crystal Palace (1-0).

Já a vitória do Aston Villa tem a importância de deixar a equipa no quarto lugar, o último de acesso à ´Champions', agora com mais três pontos do que o Tottenham, quinto, que perdeu no sábado, com goleada em casa do Newcastle (4-0).

A 33.ª jornada da Premier League fica concluída na segunda-feira, com o jogo entre Chelsea (nono) e Everton (16.º).

RPM // VR

Lusa/Fim