Os 'gunners' entraram melhor e, aos oito minutos, aproveitaram uma sucessão de erros defensivos dos 'reds' para se adiantarem no marcador, pelo brasileiro Martinelli, que assistiu o compatriota Gabriel Jesus aos 28, consolidando a vantagem do líder em Anfield.

A equipa de Jurgen Klopp reagiu nos minutos finais do primeiro tempo, com o empate pelo egípcio Salah (42), mas o 'astro' desperdiçou a oportunidade de empatar de penálti, aos 52, após o português Diogo Jota conquistar uma grande penalidade por falta de Holding.

Substituído à hora de jogo pelo uruguaio ex-Benfica Darwin Núñez, o português viu do banco o golo de outro substituto, o brasileiro Roberto Firmino, a empatar a contenda aos 87 com o seu 11.º golo da carreira ante o Arsenal, que ainda viu Ramsdale fazer duas grandes defesas nos descontos para resgatar um ponto.

Para os londrinos, que não apostaram no português Fábio Vieira, no banco, o resultado deixa-os com seis pontos de vantagem, mas com mais um jogo disputado em relação aos 'citizens', que ainda se podem colocar a apenas três e depois recebem os líderes em casa.

Do outro lado, o Liverpool somou o quarto jogo seguido sem vencer no campeonato e segue 'irreconhecível' no oitavo lugar, com 44 pontos, a nove dos postos de acesso às competições europeias.

Antes, o Leeds até começou bem na receção ao Crystal Palace, com um golo de Bamford aos 21 minutos, mas os londrinos 'desmantelaram' a equipa da casa para vencer por 5-1 -- obra de Guehi (45+1), Ayew (53 e 77), Eze (55) e Edouard (69).

A formação orientada por Roy Hogdson somou a segunda vitória seguida e afastou-se mais dos lugares de despromoção, seguindo agora em 12.º, com seis pontos de vantagem para a 'linha de água', de que o Leeds dista apenas dois pontos, em 16.º com 29.

