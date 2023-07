De acordo com o próprio West Ham, trata-se de um valor recorde, que, segundo a imprensa, se situa nas 105 milhões de libras e eclipsa o valor pago pelo Arsenal ao Lille por Nicolas Pepe, em 2019, de 72 milhões de libras (83,8 ME).

O Arsenal não especifica os termos do acordo, mas a imprensa adianta também que o médio internacional inglês assinará um vínculo de cinco épocas com os 'gunners', vice-campeões em título da Premier League.

Rice chega ao Arsenal depois de 11 épocas nos 'hammers', desde os escalões de infantis até à chegada à primeira equipa em 2016/17, na qual se manteve por sete temporadas, disputando 245 jogos, com o ponto mais alto a ser a conquista da Liga Conferência este ano.

"Vi muito do Arsenal nestas duas últimas épocas e a trajetória que têm tido. Pode-se ver o estilo que o Mikel [Arteta] implementou e a campanha foi excecional. Ganharam a todas as equipas, com exceção do Manchester City", comentou Rice.

A chegada de Rice é a terceira para a nova época do Arsenal, após as contratações de Kai Havertz (ex-Chelsea), por 75 milhões de euros, e Jurrien Timbre (ex-Ajax), por 45.

