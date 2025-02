No Funchal, o Arouca adiantou-se no marcador com um tento de Gozálbez, aos cinco minutos, e ampliou a vantagem aos 26, num penálti convertido por Henrique Araújo, com o Nacional a reduzir aos 45+1, por Ulisses.

O Arouca, que terminou reduzido a 10 devido a expulsão de Popovic, aos 59, vai em cinco jogos seguidos a pontuar, com três vitórias e dois empates, somando agora 22 pontos, que lhe valem o 13.º lugar, enquanto o Nacional averbou a segunda derrota consecutiva e é 14.º, com 19.

AJO // AJO

Lusa/Fim