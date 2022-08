Um golo do espanhol Rafael Mújica, logo aos dois minutos, foi suficiente para assegurar o triunfo dos arouquenses, que na primeira jornada tinham perdido com o Benfica, no Estádio da Luz, por 4-0.

Por seu lado, o Gil Vicente, que na quinta-feira visita os neerlandeses do AZ Alkmaar, na primeira mão do 'play-off' da Liga Conferência Europa, averbou o primeiro desaire no campeonato, depois da estreia vitoriosa diante do Paços de Ferreira (1-0).

