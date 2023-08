Holsgrove (10 minutos), João Marques (49) e Alejandro Marqués (70) marcaram para os estorilistas, só que o Arouca foi sempre igualando o marcador, por Rafael Mujica (20), Cristo González (57) e Volnei (73, na própria baliza), antes de Pedro Santos garantir o triunfo dos anfitriões, que jogaram reduzidos a 10 elementos desde os 37 minutos, por expulsão de Kouassi.

O Arouca, que se encontra a meio da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com os noruegueses do Brann, igualou na classificação Gil Vicente, Casa Pia, Sporting, Famalicão, Rio Ave e Vitória de Guimarães, todos com três pontos somados na primeira ronda do campeonato.

