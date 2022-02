João Basso (13 minutos), Antony (35) e Bukia (41) marcaram os golos dos arouquenses, com Oscar Estupiñán (26) ainda a empatar para os vimaranenses.

Com este triunfo, o Arouca subiu provisoriamente do 17.º para o 14.º lugar, com 21 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia há seis encontros em casa, segue no sexto posto, com 30.

