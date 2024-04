Os arouquenses, que somaram o terceiro triunfo consecutivo e viram o espanhol Cristo González falhar duas grandes penalidades (24 e 45+5 minutos), chegaram ao intervalo a vencer 2-0, depois dos golos do espanhol Mujica (30) e do brasileiro Weverson (39), tendo o Boavista, que somou o quarto jogo sem vencer, reduzido aos 47, com um golo na própria baliza de Bambu, numa altura em que os 'axadrezados' já jogavam com menos uma unidade, depois da expulsão, por duplo amarelo, do colombiano Seba Perez, aos 42.

Com este triunfo, o Arouca mantém-se no sétimo lugar, com 37 pontos, os mesmos do Moreirense, sexto e que joga ainda hoje em casa do Benfica, enquanto os boavisteiros estão no 12.º lugar, com 29 pontos, apenas mais dois do que o Portimonense, que empatou 2-2 na receção ao Casa Pia, mantendo-se no 16.º posto, de disputa do play-off de manutenção.

