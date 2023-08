Arouca pode jogar com AZ Alkmaar ou Santa Coloma no play-off da Liga Conferência Europa

O Arouca jogará com o AZ Alkmaar ou com o Santa Coloma no play-off da Liga Conferência Europa de futebol, caso elimine o Brann na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado hoje, em Nyon, na Suíça.