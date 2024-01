Os espanhóis Mújica, aos 11 e 86 minutos, e Cristo González, aos 17, na conversão de uma grande penalidade, e aos 90+2, marcaram para os arouquenses, que beneficiaram ainda de um autogolo de Matheus Pereira, aos 50.

O Arouca somou a segunda vitória seguida no campeonato e subiu ao nono posto, com 22 pontos, enquanto o Vizela, que sofreu cinco golos pela segunda ronda consecutiva, soma três derrotas seguidas e continua em 17.º e penúltimo, com 13 pontos.

SIF // AMG

Lusa/Fim