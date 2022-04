A formação da casa inaugurou o marcador aos 54 minutos, graças ao nono tento na prova do brasileiro André Silva, mas, aos 72, o japonês Tagawa restabeleceu a igualdade.

Na classificação, o Arouca manteve-se no 15.º lugar, agora com 27 pontos, enquanto o Santa Clara, que só contabiliza um triunfo fora, isolou-se provisoriamente no oitavo posto, com 35.

PFO // PFO

Lusa/Fim