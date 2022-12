Em Moreira de Cónegos, a formação da casa, atual líder da II Liga, adiantou-se no marcador com um golo do avançado brasileiro André Luís, aos 44 minutos, de penálti, mas o primodivisionário Arouca deu a volta ao resultado, com tentos de Tiago Esgaio, aos 70, e do espanhol Rafael Mujica, aos 79.

Nas meias-finais da competição, que se vão disputar em Leiria, o Arouca, que chega pela primeira vez à 'final four', vai enfrentar o Sporting, enquanto o FC Porto e o Académico de Viseu, agora único representante da II Liga, disputam a outra vaga na final.

