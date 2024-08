O único tento do encontro surgiu aos 27 minutos, através de Henrique Araújo, avançado que já não marcava desde 15 de janeiro de 2023, na altura ao serviço do Benfica B, perante um Nacional que somou a segunda derrota consecutiva, depois do empate na primeira jornada em casa do AVS.

Com esta vitória, o Arouca somou os primeiros três pontos na prova e subiu ao 11.º lugar, perante um Nacional que continua só com um ponto, no 15.º posto.

