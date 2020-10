Depois de há cerca de uma semana ter subido ao pódio na Baja TT do Pinhal, Armindo Neves regressou de Reguengos com o 4.º lugar entre os veteranos na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal e a 7.ª posição na Classe TT3.

Armindo Neves entrou bem no 1º dia e conseguiu concluir as duas passagens pelo troço de 83,11 km que se disputou no sábado na terceira posição entre os veteranos e em 6º da classe TT3. “o primeiro dia decorreu sem registo de problemas. Imprimi um andamento seguro onde não arrisquei nada, concluindo o primeiro dia no pódio dos veteranos e em 6º da Classe TT3, onde à partida para esta prova ocupava o 2º lugar do Campeonato”, revela o piloto Alentejano de 50 anos.

Para o dia seguinte, também ele a contemplar duas passagens, desta feita por um setor de 62,76 km, o piloto partiu apostado em manter a posição no pódio entre os Veteranos, mas uma violenta queda viria a condicionar o resto da prova.

“No segundo dia sensivelmente ao quilómetro 12, sofri uma queda bastante forte ao bater numa pedra que estava escondida no meio do pó e fui projetado da mota com bastante violência, felizmente sem consequências físicas. No entanto a moto ficou com a frente bastante maltratada, o que me obrigou a abrandar o ritmo nos últimos 50 quilómetros para tentar chegar ao final do troço, tendo perdido muitas posições devido a este contratempo. Na assistência foi substituído tudo o que estava empenado e terminei a última especial cronometrada sem problemas de maior. No entanto já não consegui recuperar muitos mais lugares, pois ao partir mais para trás em virtude da queda, apanhei muito pó e decidi não arriscar mais nada, terminando assim em 4º dos veteranos e 7º entre na classe TT3”, explica o piloto.

A duas provas do final do CNTT 2020, Armindo Neves continua “no pódio na classe TT3 e a lutar por um lugar no pódio dos veteranos. A moto portou-se lindamente, tal como a assistência e o mecânico. Por fim quero agradecer aos meus patrocinadores todo o apoio e dizer que para o ano cá estaremos com um novo projeto, tal como já tinha sido anunciado”, acrescenta o piloto da equipa LOPES & GOMES / LUSOMOTOS / SWM / MOTO GARDUNHA,

A próxima prova do campeonato será a mítica Baja de Portalegre, onde a equipa se irá apresentar com uma surpresa, desvendando um pouco mais do seu projeto futuro que visa concretizar o objetivo de participar no Africa Eco Race dentro de um a dois anos.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)