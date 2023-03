Armindo Araújo transportado ao hospital após acidente no Rali Serras de Fafe

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) e o navegador Luís Ramalho foram transportados ao hospital de Vila Real na sequência de um violento acidente sofrido no Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis e do Europeu.