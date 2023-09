Armindo Araújo terminou as duas primeiras classificativas da prova com 4,6 segundos de vantagem sobre o norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20), com José Pedro Fontes (Citroën C3) em terceiro, a 11,7 segundos.

"Começámos com calma e muita paciência, de modo a não cometer erros, conseguindo tempos interessantes. No segundo troço, chovia bastante e havia enxurradas de água com pedras e terra, mas as afinações do Skoda funcionaram bem", disse o líder da prova.

Pelo caminho ficou já o madeirense Bernardo Sousa (Citroën C3), que capotou quando era sexto classificado, sem consequências físicas para piloto e navegador.

Também Pedro Meireles (Hyundai i20) desistiu, mas com problemas mecânicos.

Miguel Correia (Skoda Fábia) errou na escolha de pneus e cedeu já mais de um minuto para o líder, fechando o dia na sétima posição.

No sábado disputam-se as sete especiais finais.

AGYR // VR

Lusa/Fim