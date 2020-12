Armindo Araújo e Luís Ramalho são os novos Campeões da temporada 2020 do Campeonato de Portugal de Ralis. Com o cancelamento do Rali Casinos do Algarve, a dupla do Skoda Fabia R5 evo da equipa The Racing Factory, garante já a conquista do título, após as três vitórias alcançadas e dois segundos lugares, nos cinco melhores resultados entre os seis ralis disputados.



Depois de em 2018 ter conseguido o quinto título absoluto, Armindo Araújo termina a temporada de 2020 com a conquista do seu hexacampeonato, destacando-se, claramente, como o piloto mais vitorioso de sempre da modalidade.



No ano em que completa 20 anos de carreira, o piloto de Santo Tirso reconhece que “este título é, sem dúvida, a melhor forma de comemorar estas duas décadas onde procurei sempre lutar por conquistas. Foi um ano atípico, mas fomos a equipa que mais provas venceu, em terra e asfalto, conseguimos o maior número de pontos e demonstramos que fomos os mais competitivos.”, começou por dizer Armindo Araújo.

Com um projeto completamente novo, mas com os mesmos objetivos de sempre, a temporada 2020 foi uma aposta ganha. “Este título não é só meu e do Luís, é de toda a minha equipa, dos meus parceiros e sobretudo da The Racing Factory que fez um trabalho excelente durante todo o ano. Só o empenho de todos permitiu que os objetivos fossem atingidos. Parabéns e um agradecimento enorme a todos”, concluiu o hexacampeão.

Na terceira temporada a navegar Armindo Araújo, Luís Ramalho também não esconde a satisfação pela conquista do seu segundo título absoluto. “Tal como disse o Armindo, esta conquista foi fruto do trabalho de muitas pessoas e sem elas nada seria possível. Estamos obviamente muito felizes com a conquista do campeonato”, afirmou.