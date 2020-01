Armindo Araújo de Skoda Fabia R5 no CPR 2020 O sinal que a sua aventura com a Hyundai tinha terminado já andava no ar há muito, mas sem que existam para já confirmações oficiais, o AutoSport pode adiantar que Armindo Araújo terminou o seu contrato com o Team Hyundai Portugal e vai correr no Campeonato de Portugal de Ralis de 2020 aos comandos de desporto AutoSport desporto/armindo-araujo-de-skoda-fabia-r5-no-cpr-2020_5e187ef0a9699e1bdff895c8





O sinal que a sua aventura com a Hyundai tinha terminado já andava no ar há muito, mas sem que existam para já confirmações oficiais, o AutoSport pode adiantar que Armindo Araújo terminou o seu contrato com o Team Hyundai Portugal e vai correr no Campeonato de Portugal de Ralis de 2020 aos comandos de um Skoda Fabia Evo, sendo a estrutura por trás a The Racing Factory. Boas notícias para a competição lusa, sendo que no caso do Team Hyundai Portugal tarda em haver novidades, que se esperam, igualmente, boas. A confirmação do projeto deverá ser feita na próxima semana.