Armando Pereira estreia-se no Rali de Monte Carlo





Ficou hoje a saber-se que vão correr quatro Ford Fiesta WRC no Rali de Monte Carlo. Três oficiais para Teemu Suninen, Esapekka Lappi e Gus Greensmith, que vai fazer nove provas, sendo uma delas o Rali de Portugal, e ainda um carro privado, da geração anterior (2016) do Fiesta RS WRC, para Armando Pereira, um dos quatro sócios-fundadores da Altice, empresa que como se sabe é proprietária da ex-PT Portugal, agora Altice Portugal. Habitual em algumas provas do WRC, curiosamente, e apesar de correr em ralis em França há cerca de um quarto de século, nunca se tinha aventurado no Rali de Monte Carlo, embora já tenha realizado nove vezes o Rali da Córsega.