"O jogo é mais um dérbi [minhoto]. E os adeptos vivem estes dérbis de forma diferente. E isso aumenta-nos a responsabilidade. Vai ser um bom jogo. O Gil Vicente tem uma boa equipa, que tem uma série de jogadores que jogam juntos há já alguns anos, é uma equipa com os princípios bem vincados. Vai ser difícil, com certeza. Vai ser ambiciosa a jogar em Famalicã,o mas é óbvio que queremos continuar a nossa caminhada. Este jogo vale três pontos e tudo iremos fazer para o vencer", admitiu.

Em conferência de imprensa, Armando Evangelista considerou a paragem do campeonato benéfica para a preparação do encontro da quinta jornada, embora tenha referido que "também poderia ter sido bom" jogar logo após a derrota com o Vitória de Guimarães, no último encontro, beneficiando da "revolta" que todos os jogadores e equipa técnica sentiram no final.

"É sempre benéfico, mas poderia ser mais se tivéssemos toda a gente aqui. Perdemos cinco jogadores para as seleções, o que acaba por condicionar. Mas, por outro lado, abre uma janela para vermos e darmos oportunidade de alguns jogadores dos sub-23 trabalharem connosco. São jogadores que fazem parte do clube, e olhamos para a equipa com uma perspetiva de futuro e de aproveitamento", notou o técnico.

Armando Evangelista, que garantiu que a saída de Francisco Moura do plantel, para representar o FC Porto, foi colmatada com a chegada de Rafa Soares, demonstrou-se satisfeito com o desempenho dos seus jogadores, mas assumiu ser "um eterno insatisfeito".

"Não acredito que haja treinador que esteja satisfeito com o que tem. Quando alguém está satisfeito com o que tem, é uma pessoa acomodada. Não sou um treinador acomodado, quero sempre mais, exijo sempre mais. Estou satisfeito com os jogadores que cá temos, da forma como têm trabalhado, com a forma como têm evoluído e assimilado as ideias que temos transmitido", explicou.

O Famalicão, segundo classificado, com nove pontos, recebe este sábado às 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, o Gil Vicente, 10.º com cinco, numa partida da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

