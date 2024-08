Armando Evangelista está, no entanto, consciente das dificuldades, tanto pela ambição do adversário, como também pelas situações impostas pelo arranque da época e que têm essencialmente a ver com entradas e saídas no plantel minhoto.

"Os resultados fazem parte da história, como é óbvio. É importante saber que o último confronto - e não foi assim há tanto tempo, aproximadamente dois meses - acaba por ser, também, um motivo de conforto para os jogadores verem que realmente é possível ter bons resultados, ganhar a equipas e a clubes do patamar do nosso próximo adversário", começou por dizer o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.

Evangelista frisou a mente ganhadora do Benfica como umas das principais dificuldades que a equipa vai encontrar pela frente, mas revelou-se confiante que é possível fazer um bom trabalho já neste primeiro jogo.

"Sabemos que o Benfica é um clube que se alimenta de títulos, de vitórias, e só por si isso demonstra o grau de dificuldade que vai ter este jogo. Todas as indicações que temos daquilo que fizemos neste período preparatório levam-nos a crer que estamos preparados para fazer um bom jogo e para poder e ter a ambição de ganhar", admitiu.

Ainda assim, o técnico da equipa minhota acredita que "o Benfica está em igualdade de circunstâncias" devido às dificuldades inerentes do arranque do campeonato.

"A ambição de ganhar e de sermos competitivos em todos os jogos é a nossa máxima. E isso ninguém nos vai tirar", frisou.

O plantel parte para este encontro sem baixas. Apenas o reforço Mathias de Amorim não está disponível porque, segundo o técnico, desde que chegou apenas realizou os exames médicos e ainda não fez nenhum treino com o restante plantel.

O Famalicão recebe no domingo, pelas 18:00, o Benfica, numa partida da primeira jornada da I Liga que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

