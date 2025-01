"O Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD ("FC Porto") informa o mercado, os seus associados, adeptos e simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou hoje a acordo e celebrou contratos de trabalho com Martin Anselmi como treinador da sua equipa principal de futebol, bem como com a restante equipa técnica, válidos até ao final da época desportiva 2026/27", refere o clube em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Anselmi, de 39 anos, substitui no cargo Vítor Bruno, que deixou o clube há uma semana, depois de três derrotas consecutivas, sendo que a transição foi assegurada pelo coordenador da formação dos 'dragões', José Tavares, que na quinta-feira liderou a equipa na derrota com o Olympiacos (0-1), para a Liga Europa, e no domingo no empate frente ao Santa Clara (1-1).

Os 'azuis e brancos' ocupam atualmente o terceiro lugar da I Liga, a seis pontos do líder Sporting, com os mesmos 41 pontos do Benfica, segundo colocado, tendo já sido afastados da Taça de Portugal e perdido nas meias-finais da Taça da Liga.

Há nove anos que o FC Porto não tinha um treinador estrangeiro, ou seja desde a saída do espanhol Julen Lopetegui, em janeiro de 2016. Desde então, passaram pelo cargo os portugueses Rui Barros (interino), José Peseiro, Nuno Espírito Santo, Sérgio Conceição e, esta temporada, Vítor Bruno.

O argentino integrou as equipas técnicas de Independiente (Argentina), Atlanta (Argentina), Independiente del Valle (Equador) e Internacional (Brasil), antes de se estrear como treinador principal ao serviço do Union La Calera, do Chile.

Em 2022, regressou ao Independiente del Valle, mas para ser o responsável máximo, pouco tempo depois de o português Renato Paiva ter deixado o comando dos equatorianos.

Pela formação de Sangolquí conquistou a Taça Sul-americana desse ano, numa final frente ao São Paulo, e em 2023 arrecadou a Supertaça sul-americana, diante do Flamengo, então treinado pelo português Vítor Pereira, além de ter vencido a Taça e a Supertaça do Equador. No campeonato, atingiu a final, perdida para a Liga de Quito.

Rumaria ao México em 2024, para liderar o Cruz Azul, ficando no segundo lugar da fase regular do 'Clausura' e, depois, perdendo a final para o Club América. No 'Abertura' de 2024/25, foi primeiro classificado na fase regular, mas acabou derrotado nas meias-finais, novamente pelo Club América.

