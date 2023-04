Sampaoli, de 63 anos, estava sem clube desde que abandonou os espanhóis do Sevilha, há cerca de três semanas, regressando agora ao Brasil para uma terceira experiência, após ter comandado o Santos, em 2019, e o Atlético Mineiro, em 2020.

O emblema carioca demitiu na terça-feira o português Vítor Pereira, face aos maus resultados nos três meses em que esteve no cargo, somando nove vitórias, um empate e seis derrotas em 16 partidas oficiais, e perdendo a Supertaça sul-americana e a final do campeonato carioca.

O técnico argentino vai começar a trabalhar no 'mengão' a partir da próxima semana, de acordo com a informação divulgada pelo clube do Rio de Janeiro, pelo que não ainda irá comandar a equipa no domingo, na estreia no Brasileirão, diante do Coritiba, treinado pelo português António Oliveira.

Além de Santos, Atlético Mineiro e Sevilha, Sampaoli conta no currículo com passagens pelo futebol peruano, chileno e equatoriano, tendo ainda liderado os franceses do Marselha e as seleções do Chile e da Argentina.

