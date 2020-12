Arenacross Brasil: Assista em direto à prova de Paulo Alberto

A primeira ronda do campeonato brasileiro de Arenacross tem lugar esta sexta-feita em Caraguatuba e o evento terá transmissão em direto no YouTube a partir das 22.30h (hora portuguesa). The post Arenacross Brasil: Assista em direto à prova de Paulo Alberto first appeared on Offroadmoto.