O árbitro internacional, de 40 anos, da Associação de Futebol de Lisboa, estará acompanhado pelos assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro, enquanto o o videoárbitro (VAR) será Bruno Esteves. O quarto árbitro escolhido foi Hélder Malheiro.

Este será o primeiro dérbi de Tiago Martins, sendo que já apitou um 'clássico' Sporting-FC Porto (2-1), em 28 agosto de 2016, também para a I Liga, e este ano estará na função de VAR nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19.

No Rio Ave-FC Porto, marcado igualmente para sábado, mas às 20:30, será Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, a dirigir, com os assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva e Vasco Santos no VAR.

O encontro entre o Benfica, terceiro classificado, e o já campeão Sporting, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa.

AJC // NFO

Lusa/Fim