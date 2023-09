Esta será a primeira vez que o juiz sueco, internacional desde 2016, vai arbitrar um encontro da principal equipa das 'quinas', marcado para o Národný futbalový stadión, em Bratislava.

Glenn Nyberg, de 34 anos, terá como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist, e no videoárbitro (VAR) estará o também sueco Adam Ladebäck.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

