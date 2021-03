Ivanov, de 36 anos, terá como assistentes os compatriotas Roman Usachev e Dmitry Safyan, enquanto Vitali Meshkov, também russo, desempenhará a função de quarto árbitro na partida com início às 19:45, no estádio Josy Barthel, no Luxemburgo.

Os jogos da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, cuja fase final se realiza no Qatar, não têm videoárbitro (VAR), o que esteve na base de contestação da comitiva portuguesa no sábado, na sequência de um golo não validado ao avançado Cristiano Ronaldo nos minutos finais do jogo com a Sérvia, que terminou empatado 2-2.

Ivanov, internacional desde 2014, vai arbitrar pela primeira vez um jogo da principal seleção portuguesa, mas já dirigiu o encontro entre a representação lusa de sub-19 e a congénere italiana, na fase final do Europeu da categoria de 2019, que a equipa das 'quinas' venceu por 3-0.

Portugal, que se estreou na quarta-feira com um triunfo sobre o Azerbaijão, por 1-0, reparte a liderança do Grupo A com a Sérvia, ambos com dois jogos realizados e quatro pontos, mais um do que o Luxemburgo, terceiro, com apenas um jogo disputado, enquanto Azerbaijão e República da Irlanda ainda não pontuaram.

A UEFA designou também o árbitro português João Pinheiro para dirigir no mesmo dia (terça-feira) a receção de Gibraltar aos Países Baixos, em jogo do Grupo G de qualificação, tendo como assistentes Tiago Costa e Pedro Ribeiro, com Vítor Ferreira a assumir a função de quarto árbitro.

