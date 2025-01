A UEFA divulgou a lista dos árbitros para os últimos 18 jogos da competição, em que os oito primeiros seguem para os oitavos de final e as equipas entre o nono e 24.º lugares disputam um play-off de acesso, a duas mãos.

Em Turim, na visita do Benfica, que é 21.º à entrada para a última jornada, Kovács, de 40 anos e internacional desde 2010, terá como assistentes Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, e no videoárbitro estará o neerlandês Pol van Boekel.

A Juventus, na qual alinha o internacional português Francisco Conceição, já tem assegurado um lugar no play-off, mas ainda ambiciona o apuramento direto para os oitavos de final, o que acresce a dificuldade do jogo para as 'águias'.

No Estádio José Alvalade, o Sporting, 23.º, terá pela frente os também italianos do Bolonha, já sem hipóteses de chegarem à próxima fase, num jogo em que o francês Benoit Bastien terá como árbitros assistentes Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu, e Benoit Millot no VAR.

Também nesta última jornada, em que todos os jogos têm início às 20:00 (horas de Lisboa), a UEFA nomeou João Pinheiro para a receção do Bayern Munique (15.º) ao Slovan Bratislava (35.º).

O árbitro terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Tiago Martins no VAR, coadjuvado pelo inglês Stuart Attwell, e João Gonçalves como quarto árbitro.

RPM // AJO

Lusa/Fim