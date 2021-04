Os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares vão acompanhar o árbitro da Associação de Futebol do Porto, que em maio de 2018 foi promovido à categoria de Elite, no torneio em que a seleção portuguesa irá defender o título conquistado em 2016.

O árbitro João Pinheiro também faz parte das escolhas da UEFA para esta competição, tendo sido nomeado para as funções de videoárbitro (VAR).

Artur Soares Dias, de 41 anos, tornou-se árbitro internacional em 2010 e irá ter a quinta participação em grandes competições, depois das presenças nos Mundiais de sub-20 e sub-17, em 2015 e 2017, respetivamente, na Taça das Confederações e no Mundial de Clubes, também em 2017, e no Mundial de 2018, no qual desempenhou a função de VAR.

