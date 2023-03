No quadro feminino, Jieni Shao fora eliminada no domingo, logo na primeira ronda da competição, que decorre no Singapore Sports Hub, a exemplo do que acontecera com Fu Yu, ainda no sábado.

Tiago Apolónia (57.º do ranking mundial) não conseguiu suplantar o chinês Fan Zhendong, líder do ranking, com quem perdeu por 3-0 (11-5, 11-8, 11-9).

Quanto a João Geraldo (51.º), foi eliminado pelo japonês Shunsuke Togami (49.º), tendo também perdido por 3-0, com parciais de 11-3, 11-5, 11-2.

