Sérgio Vieira prepara o embate com os cónegos, a realizar no sábado, pela 11.ª jornada da I Liga de futebol, e na conferência de antevisão aproveitou para convidar os adeptos amadorenses a estarem presentes no apoio à equipa.

"No sábado, é para nós determinante ter um [estádio] José Gomes cheio, com um ambiente fantástico, com cor, ruído e apoio e, dessa forma, acho que poderia ser muito, muito vantajoso para nós", antecipou Sérgio Vieira.

A diferença ao nível da presença nas bancadas foi avaliada como um possível argumento extra para o Estrela da Amadora pelo seu responsável técnico, contando com esse trunfo a seu favor.

"Penso que isso diferencia as duas equipas: a quantidade. Cidade de um lado, vila do outro, a dimensão da sua história e dos adeptos em termos quantitativos, não em termos qualitativos porque ambos têm adeptos com muito amor ao clube", assinalou.

O treinador de 40 anos não se mostrou surpreendido com o sucesso dos cónegos, atuais sextos classificados da I Liga após 10 jornadas, elogiando a capacidade do adversário que terá pela frente.

"A mim, não surpreende por vários motivos. Já passei por aquela casa, conheço as pessoas, quem a gere e o momento em que está aquele projeto. Um clube estável, com excelentes condições de trabalho e um grupo de trabalho que transitou maioritariamente da temporada passada", avaliou.

Sérgio Vieira mostrou-se ciente da capacidade do emblema de Moreira de Cónegos e os perigos que poderá causar.

"Em termos de quantidade, qualidade e maturidade tem esse tipo de jogadores, muitos deles já tinham jogado na I Liga e têm experiência dentro do futebol português, de I Liga. É uma equipa com maturidade e qualidade individual, naturalmente", salientou.

O responsável técnico dos amadorenses reconheceu o carinho especial que nutre pelo Moreirense, o primeiro clube que representou no comando técnico na Liga principal, em 2017/2018.

"Os clubes são as pessoas, os jogadores. Por todos os clubes e pessoas que passaram na história da minha vida há um carrinho especial que fica guardado e jamais vai ser esquecido", admitiu o técnico.

Apesar das boas memórias que o Moreirense lhe suscita, o líder técnico do Estrela não perdeu tempo em garantir que o sucesso da equipa que representa será o único objetivo a ter em mente: "Se separarmos de uma forma muito firme e radical, há aquilo que é o passado e aquilo que é o presente".

Sérgio Vieira mostrou-se satisfeito com a resposta que a equipa tem dado apesar de continuar a ser assolada por algumas lesões que limitam o seu leque de escolhas.

A boa prestação conseguida frente ao Sporting, em Alvalade, apesar de não ter conseguido evitar a derrota (3-2), foi para o treinador um exemplo de capacidade de adaptação para os seus comandados.

"As diferentes formas de jogar e estratégias são sempre em função das características dos nossos jogadores e tem de ser algo muito dinâmico e versátil", explicou, agradado com a performance da sua equipa.

O grupo regista cinco 'baixas', todas por lesão: o guarda-redes Bruno Brígido, o defesa Pedro Mendes, o médio Pedro Sá e os avançados Régis N'Do e Gustavo Henrique não poderão dar o seu contributo na partida com o emblema de Moreira de Cónegos.

O Estrela da Amadora, 10.º colocado, com 11 pontos, recebe no sábado, às 18:00, o Moreirense, sexto, com 17, no Estádio José Gomes, na Amadora, num encontro com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

