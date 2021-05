A iniciativa foi divulgada através de um vídeo publicado nas redes sociais, que tem como protagonista principal Artur Soares Dias, árbitro que está nomeado para o Euro2020 de futebol e para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas no qual surgem também elementos da arbitragem feminina ou do futsal.

"Entraremos em todos os campos com este símbolo, que representa a mensagem da vitória que todos queremos, a do respeito", refere a publicação.

No vídeo é visível o logótipo da iniciativa, que simboliza um aperto de mão, na parte frontal das camisolas de aquecimento dos vários árbitros, mas fonte da APAF admitiu à Lusa que o mesmo será usado também "na manga" dos equipamentos de jogo.

"O respeito é necessário e insubstituível. Respeitar é aceitar, é ver o outro como igual e viver em harmonia. Quando amas, respeitas. Nós amamos o jogo, esse jogo, o mais popular de todo o mundo. Ganhar e perder fazem parte do jogo. Fora ou dentro do campo, o respeito que dás, recebes de volta. E no final, o respeito vence sempre", ouve-se no vídeo divulgado pela APAF.

