Nas suas redes sociais, o emblema nortenho identifica o mais recente reforço da equipa principal, que irá cumprir a terceira passagem pelo Paços, como "um nome que está na história do clube", falando num "atleta que dispensa apresentações".

"O FC Paços de Ferreira anuncia que o lateral esquerdo Antunes está de volta à Mata Real, sendo o mais recente reforço confirmado para a nova temporada. O atleta, proveniente do Sporting, assina um contrato válido por duas temporadas", confirma o Paços em comunicado.

O clube pacense destacou ainda "a terceira passagem de Antunes pelo clube", recordando as passagens de sucesso do jogador, natural de Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira, pelos 'castores'.

"A sua primeira temporada pelo emblema pacense ficou marcada pela conquista do sexto lugar no campeonato e consequente acesso às pré-eliminatórias da Taça UEFA. Já no regresso em 2012/13, deixou de novo o seu nome na história do Paços, ao ter feito parte da equipa que garantiu o apuramento para o 'play-off' da Liga dos Campeões", recorda o Paços.

Antunes iniciou a carreira no Freamunde, de onde é natural, mas representou também os italianos da AS Roma, US Lecce e AS Livorno, os gregos do Panionios, os espanhóis do Málaga CF e do Getafe CF e os ucranianos do Dynamo Kyiv. Em 2020/2021 rumou ao Sporting CP, onde realizou 13 jogos.

O futebolista, de 34 anos, é o oitavo reforço do Paços de Ferreira para a temporada 2021/22, mas poderá não ser o último. Face à grave lesão de Jordi na pré-temporada (fez rotura do tendão de Aquiles durante o jogo-treino com o Vizela), o Paços poderá ir ao mercado por mais um guarda-redes.

