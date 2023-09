O central do Benfica, o médio do Paris Saint-Germain e o extremo do AC Milan destacam-se no 'onze' inicial elaborado pelo selecionador Roberto Martínez, que vai, pela primeira vez, utilizar um sistema tático diferente na equipa portuguesa, abdicando de um central para colocar um médio.

Desta forma, Portugal vai começar o desafio no Estádio Nacional de Bratislava com Diogo Costa na baliza, atrás de uma linha defensiva formada por João Cancelo, apesar de estar com pouco ritmo competitivo, Rúben Dias, António Silva, face à ausência do lesionado Pepe, e Diogo Dalot.

O meio-campo ficará a cargo de João Palhinha, na posição do ausente Rúben Neves, Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, que celebra hoje 29 anos, enquanto a dupla atacante será composta pelo capitão Cristiano Ronaldo e Rafael Leão, que repete a titularidade na seleção e volta a relegar João Félix para o 'banco'.

Por sua vez, a equipa comandada por Francesco Calzona vai iniciar o encontro com Dúbravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Lobotka, Duda, Kucka, Schranz, Haraslín e Polievka. No banco de suplentes está o avançado Bozenik, do Boavista.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), num jogo que será dirigido pelo sueco Glenn Nyberg, e, na segunda-feira, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

