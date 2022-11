Em Alvalade, o jovem de 19 anos vai fazer dupla de centrais com Rúben Dias, numa equipa com mais cinco novidades em relação ao último jogo, o desaire caseiro com a Espanha (0-1) que custou a presença na 'final four' da Liga das Nações.

O guarda-redes Rui Patrício, o defesa direito Diogo Dalot, o médio Otávio e os avançados João Félix e André Silva regressam ao 'onze', em vez de Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Neves, Cristiano Ronaldo, excluído devido a uma gastrite, e Diogo Jota, que falhou a convocatória para o Mundial2022 devido a lesão.

Assim, Portugal vai entrar com Diogo Dalot, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes, à frente de Rui Patrício, uma meio-campo com William Carvalho, Otávio e Bruno Fernandes e um ataque com Bernardo Silva, João Félix e André Silva.

No banco, Fernando Santos tem 14 jogadores, sendo exceção, em relação aos 26 eleitos para o Qatar, o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

No Mundial2022, que se realiza no Qatar de 20 de novembro a 18 de dezembro, Portugal está integrado no Grupo H, no qual vai defrontar Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e a Coreia do Sul, de Paulo Bento (02 de dezembro).

O encontro particular entre Portugal e a Nigéria, que se defrontam pela primeira vez na história, tem início às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do cipriota Chrysovalantis Theouli.

Para sexta-feira, está marcada a viagem de Portugal para o Qatar, com partida às 12:30.

PFO/LG // PFO

Lusa/Fim