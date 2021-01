"É com grande orgulho que felicito a equipa feminina do Sporting de Braga pela conquista da Taça de Portugal. Este título era um dos mais desejados desde a criação desta modalidade. Só uma equipa com muita personalidade, talento e uma determinação acima da média conseguiria conquistar esta competição", lê-se numa mensagem deixada no sítio oficial dos minhotos.

O líder dos 'arsenalistas' deu os "parabéns às jogadoras, ao treinador, equipa técnica e a todo o staff, por terem elevado, uma vez mais, o nome do Sporting de Braga no futebol feminino nacional".

"Em particular, deixo uma palavra especial ao líder desta equipa, Miguel Santos. Desde a sua chegada, o Sporting de Braga conquistou uma Supertaça, um campeonato nacional e, agora, uma Taça de Portugal. Feitos impressionantes e dignos de registo", frisou.

António Salvador destacou ainda o facto de, a partir de agora, o Sporting de Braga poder "orgulhosamente dizer" que "já venceu a 'prova rainha' no masculino e no feminino" e deixou a "garantia" aos adeptos de que continuará a "apostar forte no futebol feminino" para "continuar a lutar por mais conquistas".

Depois do desaire, na última quarta-feira, por 3-0 face às 'encarnadas', no mesmo palco, para a final da Taça da Liga, as comandadas de Miguel Santos reponderam com tentos de Hannah Keane (oito minutos) e Jermaine (64 e 77), contra um de Nicole Raysa (50).

