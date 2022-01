"O Sport Lisboa e Benfica informa que António Oliveira assume a partir de hoje o comando técnico da Equipa B", indica o clube no seu sítio oficial na internet, lembrando a ligação de António Oliveira, de 39 anos, às 'águias'.

O novo treinador da equipa B foi jogador da formação do Benfica, clube pelo qual chegou a ser campeão de juniores, e foi já em 2012/13 que iniciou a carreira de técnico, primeiro como adjunto e em 2020 como principal.

António Oliveira trabalhou na equipa técnica de Toni no Irão (Tractor) e no Kuwait (Kazma), mas foi no Brasil, onde foi adjunto de Jesualdo Ferreira (Santos) e Paulo Autori (Athletico Paranaense), que assumiu protagonismo.

Com a sua liderança, o Athletico Paranaense chegou na última época a liderar o 'Brasileirão', que terminaria no 14.º lugar, com António Oliveira a sair em setembro, já após a 19.ª jornada, deixando a equipa na altura em sétimo, nos quartos de final da Taça do Brasil e da Taça Sul-americana, competição que o clube acabaria por vencer.

Na nota hoje divulgada, o Benfica diz ainda que António Oliveira tem a missão de liderar a equipa "até final da época".

O Benfica B lidera a II Liga, com 33 pontos, mais um do que o Feirense e três do que o Casa Pia.

