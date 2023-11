Na partida que se vai realizar na quarta-feira, na Alemanha, António Nobre vai contar com Pedro Martins e Paulo Brás como assistentes, enquanto André Narciso será o quarto árbitro e Tiago Martins o videoárbitro (VAR).

A receção dos germânicos à equipa turca está agendada para as 20:00 (horas de Lisboa), em Munique.

Os alemães do Bayern, que contam com o internacional luso Raphaël Guerreiro, lideram o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos, enquanto os turcos do Galatasaray, de Sérgio Oliveira, estão em segundo, com quatro.

No terceiro posto estão os ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, com três pontos, enquanto os dinamarqueses do Copenhaga, de Diogo Gonçalves, estão em último, com apenas um.

