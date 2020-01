António Maio, Dakar 2020: “Muito feliz por chegar ao fim!” António Maio foi o português melhor classificado na edição de 2020 do Rally Dakar. O piloto da Yamaha geriu muito bem a sua corrida e cortou a meta na 27.ª posição. desporto MotoSport desporto/antonio-maio-dakar-2020-muito-feliz-por_5e2200d7bcbd0b1bf5bd2318





“O grande objetivo foi cumprido. Após 12 etapas de Dakar, conseguimos chegar ao fim e estou muito feliz por isso!“ disse o “Capitão” nas redes sociais.

“A etapa de hoje estava perigosa, com muitas pedras, e não queria deitar tudo a perder tão perto do final. Tentei manter um ritmo seguro e correu tudo bem. Chegámos ao fim da etapa no 21.º lugar e terminámos este Dakar na 27.ª posição” concluiu o alentejano.

Na sua segunda participação na mais importante prova de todo-o-terreno do mundo, Maio conseguiu um bom resultado, não só na classificação geral, mas também na classe G2 onde foi 12.º.

Parabéns Capitão!

(Foto: Dakar Rally)