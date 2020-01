António Maio, Dakar 2020: “Consegui chegar ao final apenas com meio litro de gasolina” António Maio voltou a ser o melhor representante português em prova ao terminar esta penúltima etapa do Rally Dakar na 20ª posição. desporto MotoSport desporto/antonio-maio-dakar-2020-consegui-chegar-ao_5e20773290778c1bfa23f8f0





Maio foi 17º no arranque para a etapa de hoje mantendo-se, desde o início, perto do top 20. Com esta boa prestação, o piloto alentejano ascendeu ao 26.º lugar na classificação geral.

“A 11.ª etapa teve uma especial de cerca de 380 km toda em dunas. Ia tudo a correr bem, mas gastei o depósito da frente logo nos primeiros 120 km. A partir daí tive de gerir os restantes km’s que faltavam só com o depósito de trás, que leva 10 litros de gasolina. Consegui chegar ao final apenas com meio litro de gasolina”, revelou o piloto português que, apesar dos problemas, conseguiu mais um resultado bastante positivo.

Foto: Facebook António Maio