Depois de ter triunfado na 27ª edição do Raide TT de Góis, que se realizou em finais de fevereiro nas pistas dos concelhos de Arganil e Góis, na prova que marcou o regresso do piloto da Yamaha às provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno após uma excelente participação no Dakar, António Maiovai disputar a segunda jornada do CNTT que se realiza a 12 e13 de setembro, nas pistas beirãs da região do Pinhal.

Um regresso às competições após seis meses de paragem devido à pandemia do Covid 19, o que motiva de forma muito positiva o piloto Yamaha Portugal, Tetracampeão Nacional de Todo-o-Terreno.

“Estou muito satisfeito pela possibilidade de voltarmos a competir. Têm sido dias difíceis, mas aos poucos fui conseguindo andar de moto e treinar pelo que me sinto bem preparado para volta a correr. Estou apostado em fazer todas as provas do campeonato e lutar pelo título. Estou em vantagem pelo facto de ter triunfado a prova de abertura e muito motivado para poder de novo lutar pela vitória. Tenho uma excelente moto sempre muito bem preparada e uma equipa que me apoia bastante”, revelou António Maio.

A Baja TT do Pinhal, organizada pela Escuderia Castelo Branco terá o seucentro nevrálgico em Vila Velhade Rodão e irá percorrer ainda pistas dos concelhos de Sertã, e Proença-a-Nova.

Como forma de ajustar a estrutura competitiva adaptada às regras impostas pela DGS para que se possa manter o distanciamento social que a pandemia ainda exige, foi suprimido o prólogo, a tradicional super especial, bem como o briefing que passará a ser escrito e a distribuição de prémios.

No Sábado, a seguir às habituais verificações técnicas e administrativas vai disputar-se o primeiro setor seletivo com 80 quilómetros. No Domingo os pilotos terão de enfrentar dois troços cronometrados de 140 e 80 quilómetros.

(Texto e foto: A2 Comunicação)